Trabzonspor Fenerbahçe Deplasmanında: Onuachu ve 680 Günlük Özlem

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeye çalışacak.

680 günlük özlem

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük eki̇bi̇ Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. Karadeniz ekibi, söz konusu rakiplerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 2023'te rakibi deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Bordo-mavililer, bu rakiplere karşı çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

En golcü Onuachu

Trabzonspor'un yarınki mücadelesinde gol konusunda en güvendiği isim Paul Onuachu olacak. Onuachu, bordo-mavili formayla bir sezon aradan sonra yeniden buluştuğu takımda çıktığı ilk 4 maçta 2 gol kaydetti. Nijeryalı santrfor, ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği karşılaşmada ve dördüncü haftada sahasında oynanan Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta birer gol attı; ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini Onuachu kaydetti.

Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde ligde 21 maçta 15 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

Eksik oyuncular ve yolculuk

Trabzonspor'da zorlu müsabaka öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor; Oulai ise cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili formayla ilk maçlarına çıkabilecek.

Karadeniz ekibi öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.