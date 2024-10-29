Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, bu önemli maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Günlük Antrenman Programı

Çalışmalar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaparken sahada da duran top çalışması gerçekleştirdi.

Akşam Antrenmanı Detayları

Akşam seansında ise futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ile devam ettiler. Antrenman, dar alanda oyun pratiği ve ardından taktik çalışması ile sonlandırıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.