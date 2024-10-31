Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe Maçına Hazırlık
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu önemli maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı. Antrenmanın başlangıcında futbolcular, ısınma hareketleri gerçekleştirdikten sonra dar alanda oyun ve rondo çalışma yaptı.
Taktik Çalışmalar
Günün ilerleyen saatlerinde, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenman sona erdi. Trabzonspor, yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti.