Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Trabzonspor'dan Fenerbahçe Maçı İçin Son Hazırlık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman Detayları

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Maç Saati ve Yeri

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Papara Park'ta, saat 19:00'da karşılaşacak.

Yönetim Ziyareti

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral, antrenmanı ziyaret etti. Teknik direktör Güneş ve futbolcularla bir araya gelen Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde takıma başarılar diledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.