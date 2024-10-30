Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında futbolcular, topla teknik ısınma ve sprint çalışmaları yaptı.

Antrenman Detayları

Çalışma, dar alanda oyun ile son buldu. Trabzonspor, bu karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.