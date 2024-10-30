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Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında zafer için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:17
Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında futbolcular, topla teknik ısınma ve sprint çalışmaları yaptı.

Antrenman Detayları

Çalışma, dar alanda oyun ile son buldu. Trabzonspor, bu karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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