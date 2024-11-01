Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Fenerbahçe ile gerçekleştireceği karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara odaklandı.
Son İdman Detayları
Trabzonspor, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla, 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.