Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Fenerbahçe ile gerçekleştireceği karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara odaklandı.

Son İdman Detayları

Trabzonspor, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla, 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.