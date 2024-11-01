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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:10
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, Fenerbahçe ile gerçekleştireceği karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalara odaklandı.

Son İdman Detayları

Trabzonspor, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla, 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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