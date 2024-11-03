Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Öne Çıkanlar

Trabzonspor ve Fenerbahçe Kadrolarında Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo-mavili ekipte, teknik direktör Şenol Güneş geçen hafta Göztepe ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre iki oyuncu değişikliği yaptı. Güneş, Bardhi ve Draguş'un yerine Nwakaeme ve Denswil'i sahaya sürdü. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de 5 Değişiklik

Fenerbahçe cephesinde de değişiklikler göze çarptı. Sarı-lacivertli takımın, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin kadroda yer almadığı maçta, Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao ve Kostic'in yerini Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü aldı.

Taraftar Desteği ve Koreografiler

Maçta Fenerbahçe taraftarı yer almadı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, statta yalnızca bordo-mavili taraftarlar yer aldı. Trabzonspor taraftarı, maça büyük bir ilgi göstererek tribünleri doldurdu ve iki ayrı koreografi ile takımlarına destek verdiler. İlk koreografide, Trabzon ve Trabzonspor için sembol isimlerin görsellerinin yanı sıra "Bu yol umudun, cesaretin yolu, daima onurlu, daima gururlu" ifadeleriyle dikkat çekti. İkinci koreografide ise Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli ile "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet" mesajı verildi.

Güvenlik Önlemleri

Karşılaşmada toplam 3 bin 500 güvenlik personeli görev yaptı. Özellikle saha kenarında dizilen güvenlik görevlileri, olası sorunlara karşı önlem aldı. Trabzonspor, stadyumda Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun'u ağırlamaktan duyduğu onuru sosyal medya üzerinden paylaştı. Ayrıca, Trabzonsporlu oyuncular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı çubuklu formalar ile sahaya çıktı. Maçı izleyenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticileri de yer aldı.