Trabzonspor Fenerbahçe'yi Ağırlıyor: İç Saha Başarısı Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son dönemde iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmayan bordo-mavililer, iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Yenilmezlik Serisi Sürüyor

Bordo-mavililer, ligdeki son iç saha yenilgisini geçen sezon, 12 Nisan'da Sivasspor karşısında almıştı. Ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, hiç yenilmedi. Eğer hafta sonu Fenerbahçe karşısında galip gelir veya berabere kalırsa, yenilmezlik serisini 8 maça ve 205 güne taşıyacak.

Şenol Güneş İle Başarı

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş yönetiminde iç saha yenilmezlik serisini sürdürmeye devam ediyor. Güneş dönemi boyunca oynanan 4 iç saha maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2, RAMS Başakşehir’i ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile de 2-2 berabere kaldı.

Gol ve İç Saha Performansı

Bu sezon geride kalan 9 lig maçında Trabzonspor, 9 gol kaydetti ve bu gollerin 7'sini iç saha maçlarında attı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir karşısında 1’er gol, Bellona Kayserispor'a karşı 2 gol ve TÜMOSAN Konyaspor’a karşı ise 3 gol kaydetti. Deplasmanda oynadığı Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında yalnızca 1'er gol buldu.