Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı deplasman maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, önce koşu yaparak ısınma çalışmalarına katıldılar.
Antrenman Detayları
Antrenmanın devamında oyuncular, rondo çalışmalarıyla becerilerini geliştirirken, dar alanda oyunlarla takım stratejilerini pekiştirdiler. Son bölümde ise taktik çalışmalarına odaklanarak maç öncesindeki hazırlıklarını tamamladılar.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, Galatasaray karşısında zafer hedefliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.