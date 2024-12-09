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Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları ve hedefler haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:10
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı deplasman maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, önce koşu yaparak ısınma çalışmalarına katıldılar.

Antrenman Detayları

Antrenmanın devamında oyuncular, rondo çalışmalarıyla becerilerini geliştirirken, dar alanda oyunlarla takım stratejilerini pekiştirdiler. Son bölümde ise taktik çalışmalarına odaklanarak maç öncesindeki hazırlıklarını tamamladılar.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, Galatasaray karşısında zafer hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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