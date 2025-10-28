Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanın detayları
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde pas ve taktik çalışmalarına odaklandı. Çalışma, maçın gerektirdiği ritim ve disipline vurgu yaptı.
Hazırlık programı
Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.