Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 19:17
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanın detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde pas ve taktik çalışmalarına odaklandı. Çalışma, maçın gerektirdiği ritim ve disipline vurgu yaptı.

Hazırlık programı

Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

