Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanın detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde pas ve taktik çalışmalarına odaklandı. Çalışma, maçın gerektirdiği ritim ve disipline vurgu yaptı.

Hazırlık programı

Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

