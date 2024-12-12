Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü, deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular, iki grup halinde savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.