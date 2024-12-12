DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,72 -0,25%
ALTIN
3.034,86 0,38%
BITCOIN
3.520.965,84 0,34%

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar tam gaz devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:32
Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü, deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular, iki grup halinde savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
2
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı
3
BG Grup 4 Eylül Stadı, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor
4
Kayserispor Borçları Kapatıldı: Mustafa Baki Ersoy'a Teşekkür
5
Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Gençlerbirliği, Bandırmaspor Maçına Taktik Çalışmalarıyla Hazırlanıyor

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor