Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Uğurlandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın oynayacağı Galatasaray karşılaşması için İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Draguş, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.
Maç öncesi takımın morali yüksek gözüküyor ve taraftarlar, galibiyet için destek vermek üzere stadyumda yer alacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.