Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışarak fiziksel hazırlıklarını artırdı.

Antrenman Programı Devam Ediyor

Bordo-mavili takım, Galatasaray ile yapacağı maç öncesindeki son antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Oyuncuların motivasyonu ve antrenman performansı, bu önemli karşılaşma için belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.