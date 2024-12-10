DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,64 0,34%
ALTIN
3.017,58 -1,41%
BITCOIN
3.300.676,36 1,89%

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:53
Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu kritik maç öncesindeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce dinamik ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından gelen pas çalışması, takımı daha fazla dereceye taşıma amacı güdüyordu.

Taktik Antrenman ile Tamamlandı

Günün ikinci bölümünde ise dar alan oyunu yapılırken, antrenmanın son kısmı taktik çalışması ile tamamlandı. Bu çalışmalar, takımın maç öncesi stratejisini pekiştirmek için büyük öneme sahip.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Ayda Türkiye Şampiyonu Olan Dicle Alan, Uluslararası Hedeflere Koşuyor
2
Sakaryaspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
3
Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Önemli Görev
5
Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Gaziantep'i Temsil Ediyor
6
Dursun Özbek, MHK'yi Eleştirdi: 'Galatasaray Açısından Kabul Edilemez'
7
İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Cevap: 'Algılarına Devam Ediyor'

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!