Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu kritik maç öncesindeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce dinamik ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından gelen pas çalışması, takımı daha fazla dereceye taşıma amacı güdüyordu.

Taktik Antrenman ile Tamamlandı

Günün ikinci bölümünde ise dar alan oyunu yapılırken, antrenmanın son kısmı taktik çalışması ile tamamlandı. Bu çalışmalar, takımın maç öncesi stratejisini pekiştirmek için büyük öneme sahip.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.