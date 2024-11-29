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Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 Yendi

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 85-63 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:03
Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 Yendi

Trabzonspor'dan Etkili Performans

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un güçlü geri dönüşüyle dikkat çekti.

İlk Yarıda Gaziantep'in Üstünlüğü

Karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da başarılı bir performans sergileyen Gaziantep ekibi, devreyi Marquis Jurell Wright'ın göz dolduran oyunuyla 41-37 önde kapattı.

Bordo-Mavililer Geri Döndü

Üçüncü periyotta Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların katkısıyla patlayan Trabzonspor, bu bölümü 57-54 önde bitirmeyi başardı. Son çeyrekte ise üstünlüğünü koruyarak, sahadan 85-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki hedeflerine daha da yaklaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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