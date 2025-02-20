Trabzonspor Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Antrenmanlar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:13
Trabzonspor Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Simon Banza da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Simon Banza da yer aldı.

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