Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Taktik Çalıştı

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Antrenman detayları
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapıldı. Futbolcular; önce dar alanda oyun çalışmasıyla kondisyon ve pas trafiğini artırdı, ardından taktik idmanla antrenmanı tamamladı.
Yarınki çalışma
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 16.00'daki antrenmanla sürdürecek ve Gaziantep FK maçına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak.
