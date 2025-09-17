Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Taktik Çalıştı

Trabzonspor, 20 Eylül Cumartesi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:17
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Antrenman detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapıldı. Futbolcular; önce dar alanda oyun çalışmasıyla kondisyon ve pas trafiğini artırdı, ardından taktik idmanla antrenmanı tamamladı.

Yarınki çalışma

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 16.00'daki antrenmanla sürdürecek ve Gaziantep FK maçına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

