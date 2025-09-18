Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Öncesi Tekke ile Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, 20 Eylül'de sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:06
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Öncesi Tekke ile Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Öncesi Tekke ile Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina de antrenmanda yer aldı.

Gelecek program

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü
2
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
4
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı
6
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
7
Ataman: EuroBasket 2025'te Yunanistan maçına aynı stratejiyle çıkacağız

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)