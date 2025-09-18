Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Öncesi Tekke ile Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina de antrenmanda yer aldı.

Gelecek program

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.