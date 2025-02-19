Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıkları çerçevesinde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaparak kondisyonlarını artırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam idmanı ise, pas ve hız artırmaya yönelik çalışmalarla başlayarak dar alanda gerçekleştirilen oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşti.