Trabzonspor, Gaziantep FK'ya Karşı Yenilmezliğini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin, Gaziantep temsilcisi karşısında hiç yenilmediği dikkat çekiyor.

Şu ana kadar oynanan 11 maçın 7'sini kazanan Trabzonspor, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Bu 11 maçta Trabzonspor, 23 gol atarken kalesinde yalnızca 8 gol gördü.

Bordo-Mavililer Evinde Rakibini Geçemedi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında kendi sahasında geçirdiği maçlarda rakibine puan vermeme başarısını gösterdi. 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2 ve geçen sezon da 4-2'lik galibiyetler elde ederek rakibini sahasında yenmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol atarken savunmada ise 5 gol yedi.

Deplasmandaki Performans

Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, bu süreçte 8 gol atma başarısını gösterdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep'teki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.