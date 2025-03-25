Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük bir iznin ardından devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana, milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram katılamadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.