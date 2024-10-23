Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Hızlandırdı

Trabzonspor, Göztepe Maçını Bekliyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşma hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 8’e 4 dar alan geçiş oyunları ile devam edildi ve son olarak taktik oyun ve çift kale maç ile sonlandırıldı.

Gelecek Antrenman

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde formunu artırmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.