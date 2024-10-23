DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Hızlandırdı

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:30
Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Hızlandırdı

Trabzonspor, Göztepe Maçını Bekliyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşma hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 8’e 4 dar alan geçiş oyunları ile devam edildi ve son olarak taktik oyun ve çift kale maç ile sonlandırıldı.

Gelecek Antrenman

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde formunu artırmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Çocuklar İçin Dostluk Turnuvası Düzenlendi
2
Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazır!
3
Celje Teknik Direktörü Albert Riera: "Yarın Kazanacağız"
4
Fenerbahçe'nin Mourinho'su: 'Manchester United Kolay Rakip Değil'
5
Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
6
Trendyol 1. Lig'in 10. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belirlendi
7
Nevşehir'de Golbol Kadınlar 1. Lig 2. Devre Müsabakaları

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak