Trabzonspor, Hatay'a Ziraat Kupası İçin Gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası için Hatay'da
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşmak üzere Hatay'a gitti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, takım uçakla Hatay'a hareket etti.
Karadeniz temsilcisi, kadrosundaki yeni Ukraynalı transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan ile birlikte sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
İşte Trabzonspor'un 19 kişilik kadrosu
- Muhammet Taha Tepe
- Ahmet Doğan Yıldırım
- Pedro Malheiro
- Serkan Asan
- Ali Şahin Yılmaz
- Arseniy Batagov
- Hüseyin Türkmen
- Eren Elmalı
- Salih Malkoçoğlu
- John Lundstram
- Batista Mendy
- Ozan Tufan
- Umut Güneş
- Cihan Çanak
- Muhammed Cham
- Enis Destan
- Simon Banza
- Oleksandr Zubkov
- Danylo Sikan