Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor: 59. Randevu ve Evde Süregelen Üstünlük

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın 59. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer genel ve ev sahibi istatistiklerinde bariz üstünlük kuruyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:02
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

Genel tablo

İki takım arasında geride kalan 58 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 14 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda rakip filelere 108 gol gönderirken, kalesinde 59 gol gördü.

Ev sahibi avantajı

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakibine sadece 2 maçta mağlup oldu.

Son 8 sezonda iç saha yenilgisi yok

Karadeniz ekibi, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sonraki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Geçen sezon sahasında aldığı 5-0 galibiyet, bordo-mavililerin rakibi karşısındaki en farklı zaferi oldu.

