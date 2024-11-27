Trabzonspor, İç Sahada Büyüleyici Performans Sergiliyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, iç saha başarısıyla lige tutunmaya devam ediyor. Bu sezonda yalnızca Trabzon'da maç kazanabilen bordo-mavililer, toplam 11 puanını iç sahada kazanarak 10. sırada yer aldı.

İç sahada güçlü bir performans

Lig tarihinde 12 maça çıkan Trabzonspor, bu süre zarfında rakiplerinin filelerini 17 kez havalandırdı. Bu gollerin 14'ü iç sahada atılırken, yalnızca 3 gol deplasmanda kaydedildi. İç saha başarılarıyla Galatasaray'ın ardından 19 golle ikinci sırayı paylaşan Karadeniz ekibi, rakiplerini sahasında zor durumda bıraktı.

Altı Maçta Gol Sevinci

Trabzonspor, iç sahada çıktığı 6 lig maçının tamamında gol atma başarısını gösterdi. Bu maçlar arasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan ekip, Bellona Kayserispor'u 2-2 ile geçemedi. Bununla birlikte TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i ise 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek bir darbe aldı. Son olarak Adana Demirspor'u 5-0 yenerek iç saha performansını pekiştirdi.

Sezonun 14. haftasında Trabzonspor'un hedefleri oldukça büyük olsa da, mevcut başarılarıyla iç sahada rakiplerine karşı üstünlük sağlamayı sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.