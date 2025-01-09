Trabzonspor İç Sahada Parlıyor: Dış Sahanın Gerisinde

Trabzonspor, bu sezon iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor, yalnızca 2 maç kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:03
Trabzonspor İç Sahada Parlıyor: Dış Sahanın Gerisinde

Trabzonspor'un İç Saha Başarısı

Trabzonspor, evinde gösterdiği üstün performansla sezon boyunca dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Corendon Alanyaspor galibiyetiyle iç sahadaki güçlenmesini pekiştirdi. Bu sezon iç sahada oynadığı 12 resmi maçta, sadece 2 yenilgi aldı. 6 müsabakayı kazanarak, 4'ünde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Deplasman Performansı Zayıf

Bordo-mavililere karşıt olarak, takımın deplasman performansı beklenenin altında kaldı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 dış saha maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, bu alanlarda zayıf bir görüntü sergiledi.

Ligde Sadece İç Saha Galibiyetleri

Ligin 18. haftasına girerken, Trabzonspor, sadece iç sahada galibiyet elde edebildi. Evindeki 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak, 19 puan topladı. İç sahada 15 puan kazanırken, deplasmanlarda sadece 4 puanda kaldı.

Kupada Farklı Başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası'na Corendon Alanyaspor’a karşı aldığı 3-0’lık zaferle başlayan Trabzonspor, bu sonuçla grup aşamasında avantajlı bir konum elde etti. Bu başarısı taraftarlarını mutlu etti.

Ev Sahibi Olduğu Maçlar

Trabzonspor, evinde oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK’yı 1-0, Adana Demirspor’u ise 5-0 mağlup etti. Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Evindeki tek yenilgisini 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Deplasman Performansı Sorunlu

Deplasmanda ise Trabzonspor'un durumu pek iç açıcı değil. Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile de 1-1 berabere kaldı. Diğer yandan, Göztepe ve Corendon Alanyaspor gibi takımlara 2-1, Çaykur Rizespor’a 3-1 ve Galatasaray’a ise 4-3 yenildi. Avrupa Kupalarında da zayıf bir performans sergileyerek, Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi; Rapid Wien’e 2-0 mağlup oldu ve St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon Trabzonspor’un iç sahada sergilediği bu performans, taraftarları açısından umut verici bir tablo çizerken, dış saha başarısızlıkları takımın hedefleri açısından bir tehdit oluşturmaktadır.

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