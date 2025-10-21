Trabzonspor, ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışmasıyla maça hazırlık yaptı.
Çalışma programı, devamında gerçekleştirilen 5'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdü ve antrenman dar alan oyunu ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın düzenlenecek antrenmanla devam edecek.
