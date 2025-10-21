Trabzonspor, ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, 25 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 20:29
Trabzonspor, ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, ikas Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışmasıyla maça hazırlık yaptı.

Çalışma programı, devamında gerçekleştirilen 5'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdü ve antrenman dar alan oyunu ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın düzenlenecek antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi sahasında İkas Eyüpspor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi sahasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana, teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi sahasında İkas Eyüpspor ile...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da — Türkiye 55 Kişilik Kafileyle
2
Galatasaray-Bodo/Glimt: Knutsen'den RAMS Park uyarısı
3
Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda İlk Gün Tamamlandı
4
Ziraat Bankkart 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 3-1 Kazandı
5
Osman Zeki Korkmaz: İstifa Gündemimizde Yok — Sivasspor'un Hedefi Süper Lig
6
A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova Öncesi Medya Günü — Necla Güngör Kıragası Açıklıyor
7
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçına Hazır: RAMS Park'ta Saat 19.45

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor