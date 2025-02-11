Trabzonspor İkas Eyüpspor Maçında Kötü Başladı, İyi Bitti

Trabzonspor'dan Kötü Başlangıç, İyi Sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama kötü başlayıp iyi bitirdik" ifadelerini kullandı.

İki Cezalı, Üç Yeni Oyuncu

Güneş, maçta iki cezalı oyuncunun da bulunduğunu ve üç yeni oyuncunun sahada yer aldığını belirterek, "Zor bir maçtı. İlk yarıda rakip sahada top kayıplarını az yaparak etkili oldu. Bizim için oldukça zorlu bir mücadeleydi" dedi.

Uğurcan'ın Penaltı Kurtarışı Önemliydi

Güneş, rakip takımın ligin en az gol yiyen takımı olduğu için zorluk çektiklerini dile getirerek, Uğurcan'ın penaltıda gösterdiği başarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Taraftara Teşekkür ve Performans Analizi

Taraftara destekleri için teşekkür eden Güneş, "Üç puan iyi fakat yeterli değil. Bugün itibarıyla kötü başlayıp iyi bitirmek sevindirici. Deplasmanda daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor. Kuyudayız, her şeyi net göremiyoruz" diye konuştu.

Hakem ve VAR Eleştirisi

Türk futbolu ve hakemler konusuna değinen Güneş, VAR sisteminin tartışmalı olduğunu ve adaletin sağlanamadığını savundu. "Bugün birçok pozisyon için aynı standartların uygulanmadığını düşünüyorum" şeklinde eleştiride bulundu.

Eren Elmalı'nın Galatasaray İle İlişkisi

Son olarak, Eren Elmalı'nın Galatasaray ile görüşmeleri hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Güneş, "Eren iyi bir oyuncu. Galatasaray ile para konusunda bir anlaşma olmuş ama bizim oyuncumuz kalmaya devam edecek" dedi.