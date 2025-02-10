Trabzonspor, Ikas Eyüpspor'u 1-0 Yenerek Kazandı

Trabzonspor, Ikas Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazandı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerinin bir anlık dalgınlıklarını değerlendirerek galip geldiğini ifade etti.

Maçın Değerlendirmesi

Kerem Yavaş, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Maça da iyi başladığımızı düşünüyoruz. Bu iyi başlangıcın karşılığında pozisyonlar bulduk. Yüzde yüz pozisyonlar bulduk, kazandığımız penaltıyı da maalesef değerlendiremedik," dedi.

Yavaş, takımının oyunu yönettiğini ve tekrar pozisyonlar bulduğunu kaydederek, ilk devrenin sonunda iyi bir fırsatı değerlendiremediklerini dile getirdi. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun sergilendiğini belirten Yavaş, "Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliği Trabzonspor gibi kaliteli oyunculardan oluşan bir takıma karşı yapmamamız gereken bir hata, ayağımızdaki topu kolay bir şekilde kaybettik ve onlara geçiş imkanı verdik," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Hedefler

Kerem Yavaş, maç sonunda bazı pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ve ilk 5 hedefinin önemli olduğunu söyledi. "Kazansaydık bizim için büyük avantaj olacaktı. Oyun olarak memnunuz, oyunu kazandığımızı düşünüyoruz. Ama en nihayetinde bir mağlubiyettir. Bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz, oyuncularımıza da söyledik. Ama çok çabuk bunu burada bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız," diyerek sözlerini tamamladı.