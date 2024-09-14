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Trabzonspor ile Beşiktaş Rekabetinde 140. Randevu

Trabzonspor ve Beşiktaş, 50 yılı aşkın rekabette 140. kez karşılaşacak. İki takım arasında toplam 139 maç oynandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:36
Trabzonspor ile Beşiktaş Rekabetinde 140. Randevu

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Tarihi Rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın dokuzuncu karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Bu mücadele, iki takım arasındaki tarihi rekabetin 140. randevusu olacak.

İlk Karşılaşma ve Genel Durum

İkili rekabet, 11 Ekim 1973'te oynanan ilk maçla başlamış ve Trabzonspor bu maçı 2-0’lık skorla kazanmıştı. Geride kalan 139 resmi karşılaşmada; Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 48 kez galip geldi. 35 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Süper Lig İstatistikleri

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de toplamda 102 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 38, Trabzonspor 37 galibiyet elde etti ve 27 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, bu maçlarda 144 gol atarken, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.

Trabzon’daki Maçlar

Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı 50 maçın 24'ünü kazanırken, Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı ve 11 maç berabere sonuçlandı. Önceki sezonun ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Rekabette Farklı Galibiyetler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te 7-1’lik skorla elde ederken, Trabzonspor’un en farklı galibiyeti ise 11 Mart 1997'de 4-0'lık sonuçla gerçekleşti. 2005-2006 sezonunda ise iki takım arasında yaşanan ceza nedeniyle maç İzmir'de oynandı ve Beşiktaş bu maçı 2-1 kazanmıştı.

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