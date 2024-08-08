Trabzonspor ile Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi Maçında Karşılaşıyor

Trabzonspor ve Rapid Wien Karşılaşması Hakkında
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları aşağıda belirtilmiştir.
Maç Bilgileri
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Takım Kadroları
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo
Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek.