Trabzonspor ile Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi Maçında Karşılaşıyor

Trabzonspor ve Rapid Wien Karşılaşması Hakkında

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları aşağıda belirtilmiştir.

Maç Bilgileri

Stat: Papara Park

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Takım Kadroları

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş

Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo

Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek.