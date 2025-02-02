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Trabzonspor İskenderunspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:08
Trabzonspor İskenderunspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor İskenderunspor için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşmak için hazırlıklarına başladı.

Özel Antrenman Programı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve topa sahip olma üzerinde yoğunlaşıp, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda Muhammed Cham (sağda) ve Anthony Nwakaeme (solda) de yer aldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda Muhammed Cham (sağda) ve Anthony Nwakaeme (solda) de yer aldı.

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