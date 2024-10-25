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Trabzonspor İzmir Yolculuğuna Çıktı

Bordo-mavililer, Göztepe maçı için İzmir'e gitti. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak özel uçakla yola çıktı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:58
Trabzonspor İzmir Yolculuğuna Çıktı

Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı için İzmir'e hareket etti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Özel Uçakla Yolculuk

Antrenmanını tamamlayan Trabzonspor kafilesi, daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e doğru yola çıktı.

Kafilede Yer Alan Oyuncular

Kafilede, kaleci Uğurcan Çakır, defans oyuncuları Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, orta saha oyuncuları John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Edin Visca, forvet oyuncuları Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım yer aldı.

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