Trabzonspor İzmir Yolculuğuna Çıktı

Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı için İzmir'e hareket etti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Özel Uçakla Yolculuk
Antrenmanını tamamlayan Trabzonspor kafilesi, daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e doğru yola çıktı.
Kafilede Yer Alan Oyuncular
Kafilede, kaleci Uğurcan Çakır, defans oyuncuları Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Salih Malkoçoğlu, orta saha oyuncuları John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Edin Visca, forvet oyuncuları Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım yer aldı.