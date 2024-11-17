Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beylerbeyi'ni 2-1 Geçti

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, Beylerbeyi takımını 2-1 mağlup etti. Maç, Papara Park'ta gerçekleştirildi.

Goller Kimlerden Geliyor?

Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Kaltrina Biqkaj kaydederken, konuk ekip Beylerbeyi'nin tek golünü Elena Santos attı.

Puan Durumu

Bu zaferle birlikte Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, Beylerbeyi ise 18 puanda kaldı. Ligin heyecanı artarken her iki takım da gelecek maçlara odaklanmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.