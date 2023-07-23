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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Olabilir

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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Olabilir
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray veya Avrupa'ya transfer olabileceğini söyledi. Çakır, kulübün kabul edeceği teklif olursa işin değişebileceğini belirtti. Bordo-mavili formayla 212 maça çıkan Uğurcan, 256 gol yerken 59 maçta kalesini gole kapattı.

Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray veya Avrupa'ya transfer olabileceğini söyledi.

Çakır, kulübün kabul edeceği teklif olursa işin değişebileceğini belirtti.

'KULÜBÜMÜZ NE DERSE O OLUR'

Yayıncı kuruluşa konuşan Çakır, 'Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur' dedi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bordo-mavili formayla toplamda 212 maça çıkan Uğurcan, söz konusu mücadelelerde 256 gol yerken 59 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

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