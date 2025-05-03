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Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlar gerçekleştirilmekte.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:34
Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kasımpaşa İle Deplasmanda Oynayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu önemli maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların ısınma hareketleri ile başlamasının ardından rondo ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın son kısmında ise taktik çalışmaları yapılarak gün sonlandırıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Kasımpaşa maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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