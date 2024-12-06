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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına 4 Yeni İsimle Çıktı

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında kadrosunda 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Taraftar ilgisi azaldı, engelli öğrenciler etkinliğe katıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:12
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına 4 Yeni İsimle Çıktı

Trabzonspor Kasımpaşa Maçında Kadro Değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre sahaya 4 farklı oyuncuyla çıktı.

Değişimlerin Detayları

Trabzonspor'da, geçen hafta forma giyen Hüseyin Türkmen yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş yerine Lundstram, Cihan Çanak yerine Edin Visca ve Arif Boşluk yerine Eren Elmalı görev aldı.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen maça katılmadı.

Son olarak ligin 11. haftasında Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

Taraftar İlgisi Azaldı

Maçta taraftarların ilgisi oldukça düşerken, Papara Park tribününde büyük boşluklar dikkat çekti.
Konuk takım Kasımpaşa için ayrılan tribünde ise sadece ''bir'' taraftarın varlığı, dikkatleri üzerine çekti.

Özel Bir Anma

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli öğrenciler müsabakada işaret dili ile İstiklal Marşı’na eşlik etti. Bu anlamlı an, hem takıma destek hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdı.

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