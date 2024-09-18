Trabzonspor Kayserispor ile Karşılaşıyor

Trabzonspor, Kayserispor'a ev sahipliği yapacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Maç, Papara Park'ta oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

Maç Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecek. Bordo-mavililer, ligdeki 3 maçından 3 beraberlik çıkararak henüz galibiyetle tanışamadı ve bu maçı kazanarak sezonun ilk üç puanını kazanmayı umuyorlar.

Sakatlar ve Cezalılar

Trabzonspor'da, Edin Visca kırmızı kart cezalısı, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, Simon Banza, Muammed Cham ve Serdar Saatçı da Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında takıma katıldıkları için statü gereği sahada yer alamayacaklar.