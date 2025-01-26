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Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:43
Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan bilgilere göre, futbolcuların katıldığı ilk antrenmanın sabahında ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Akşam yapılan ikinci antrenman ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde topa sahip olma üzerine yoğunlaştı.

Antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti ve çift kale oyunuyla sona erdi. Bu hazırlıkların ardından Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Bellona Kayserispor maçı için hazırlıklarına 28 Ocak Salı günü devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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