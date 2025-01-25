Trabzonspor, Kayserispor Maçına Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sabah Antrenmanında Kuvvet Çalışmaları

Günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaparak fiziksel hazırlıklarını güçlendirdi. Ardından, futbolcular akşam antrenmanında ısınmanın ardından pas çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdi.

Dikdörtgen Oyunla Çalışmalar Tamamlandı

Antrenmanın son kısmında, dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede takım, hem takım oyununu güçlendirmek hem de maç için taktiksel hazırlıklarını artırmak amacıyla yoğun bir antrenman süreci geçirdi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.