Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınmanın ardından dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi ve idman, taktik antrenmanlarla tamamlandı.

Son Hazırlıklar

Bordo-mavili ekip, yarınki antrenmanla bu hazırlıklarını sona erdirecek ve maç için son kontrolleri yapacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş (ortada) de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş (ortada) de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş (ortada) de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Şenol Güneş (ortada) de katıldı.