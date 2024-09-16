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Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Trabzonspor, Kayserispor ile yapacağı erteleme maçı için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:11
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Trabzonspor, Kayserispor Karşılaşmasına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta erteleme mücadelesi için hazırlık sürecine başladı. 19 Eylül Perşembe günü, Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma öncesi ekip, çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde Antrenman

Antrenmanda, Beşiktaş maçı sonrası forma giyen sporcular, rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise idmanın ilk kısmında ısınma ve pas çalışmalarıyla tempolarını artırdı.

Dakikalara Dair Çalışmalar

Dar alan oyun çalışmasıyla devam eden antrenman, sonuçlandırma teknikleriyle tamamlandı. Trabzonspor, Bellona Kayserispor maçına yönelik hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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