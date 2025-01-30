Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, bu önemli maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmalarıyla form tutmaya çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşma için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.