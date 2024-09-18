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Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Kayserispor ile erteleme maçı hazırlıklarını başarıyla bitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:09
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Kayserispor Karşılaşması İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile yarın oynayacağı 3. hafta erteleme maçı için son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş Yönetiminde Antrenman

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş eşliğinde yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi.

Maç Bilgileri

Gözler, 30 Ekim'de Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede olacak. Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecek.

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