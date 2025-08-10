Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, maça yönelik hazırlıklarını tamamladı.
Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği akşam antrenmanında önce ısınma hareketleri yaptı, ardından ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 21.30'da Papara Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek.
