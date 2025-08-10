DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.115,05 -1,66%

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı maça hazırlanarak çalışmalarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:15
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, maça yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği akşam antrenmanında önce ısınma hareketleri yaptı, ardından ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 21.30'da Papara Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de 21. Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Sonuçlandı
2
MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Gerçekleşti
3
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı
4
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır
5
Karaman'da Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı
6
Bakan Bak, Sakarya'da Spor Yatırımlarını Tanıttı
7
Sivas'ta Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı