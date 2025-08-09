DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 21:30
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için son rötuşları yapacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
2
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi
3
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde
4
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Kasımpaşa İlk Yarı Sonucu 2-1
5
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
6
Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı