Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için son rötuşları yapacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana teknik direktör Fatih Tekke de katıldı.