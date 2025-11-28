Trabzonspor – Konyaspor: 49. randevu | 14. hafta

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, yarın saat 20.00'de Trabzon’da 49. kez karşılaşacak; geçmiş istatistikler ve eksikler burada.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:51
Trabzonspor – Konyaspor: 49. randevu | 14. hafta

Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuya çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, yarın saat 20.00’de Trabzon’da karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 49. kez randevulaşıyor.

Ligde 49. randevu

İki takım arasında oynanan 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip gelirken 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda toplam 77 gol atarken kalesinde 57 gol gördü. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Trabzonspor, evinde 3-2 galip gelirken Konyaspor da sahasında 1-0 üstünlük kurmuştu.

Trabzon’daki maçlar

Trabzon’da oynanan 24 maçta bordo-mavililer üstünlüğü elinde bulunduruyor: Trabzonspor 16 galibiyet alırken Konyaspor 6 galibiyet elde etti, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, Trabzon’daki karşılaşmalarda 49 gol atarken kalesinde 30 gol gördü.

Bordo-mavililer sahasında 5 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında rakibini ağırladığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, sahasında rakibine en son 19 Temmuz 2020 tarihinde 4-3 mağlup olmuştu. O tarihten bu yana Trabzon’da oynanan 5 maçta bordo-mavililer rakibine puan vermedi.

Önemli eksikler

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli Konyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Hakem

Zorlu müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcıları Süleyman Özay ile Bilal Gölen olurken, karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak.

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR, SÜPER LİG’DE 49’NCU KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR, SÜPER LİG’DE 49’NCU KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u sürdürülebilir başarıya odakladık
2
Luan Campos Sivas'tan izinsiz ayrıldı, sosyal medya Kamanan benzetmesini gündeme getirdi
3
TÜRSAB Doğu Karadeniz'den Trabzonspor'a Ziyaret
4
İstanbul 2027 Avrupa Oyunları: Türkiye ile EOC Ev Sahipliği Anlaşmasını İmzaladı
5
Tolgahan Tuğlu: Katar, Global Futbolun Merkezi Haline Geldi
6
Trabzonspor – Konyaspor: 49. randevu | 14. hafta
7
Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?