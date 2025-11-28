Trabzonspor – Konyaspor: 49. randevu | 14. hafta

Trabzonspor ile Konyaspor 49. randevuya çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, yarın saat 20.00’de Trabzon’da karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 49. kez randevulaşıyor.

Ligde 49. randevu

İki takım arasında oynanan 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip gelirken 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda toplam 77 gol atarken kalesinde 57 gol gördü. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Trabzonspor, evinde 3-2 galip gelirken Konyaspor da sahasında 1-0 üstünlük kurmuştu.

Trabzon’daki maçlar

Trabzon’da oynanan 24 maçta bordo-mavililer üstünlüğü elinde bulunduruyor: Trabzonspor 16 galibiyet alırken Konyaspor 6 galibiyet elde etti, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, Trabzon’daki karşılaşmalarda 49 gol atarken kalesinde 30 gol gördü.

Bordo-mavililer sahasında 5 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında rakibini ağırladığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, sahasında rakibine en son 19 Temmuz 2020 tarihinde 4-3 mağlup olmuştu. O tarihten bu yana Trabzon’da oynanan 5 maçta bordo-mavililer rakibine puan vermedi.

Önemli eksikler

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli Konyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Hakem

Zorlu müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcıları Süleyman Özay ile Bilal Gölen olurken, karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak.

TRABZONSPOR İLE KONYASPOR, SÜPER LİG’DE 49’NCU KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER