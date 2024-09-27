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Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Konyaspor karşılaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Güneş eşliğinde antrenmanlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:47
Trabzonspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor'un Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı mücadale için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şenol Güneş Yönetiminde İdman

Teknik direktör Şenol Güneş eşliğinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, öncelikle ısınma hareketleri yaparak topla çalışmalarını sürdürdü.

Idman, ardından yapılan koordinasyon çalışmaları ve hücum taktiği uygulamalarıyla tamamlandı.

Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Trabzonspor, yarınki antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçına yönelik son hazırlıklarını yaparak, sahadaki yerini almak için hazır hale gelecek.

Taraftar Desteği

Antrenman öncesinde, bordo-mavili taraftarlar Şenol Güneş ve futbolcularla buluştu. Taraftarlar, teknik direktöre çiçek hediye ederek destek ve motivasyonlarını gösterdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana Stefano Denswil de katıldı.

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