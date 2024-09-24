Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Konyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü yapılacak olan mücadeleye yönelik antrenmanlarına hız verdi.

İlk Antrenman Bilgileri

Hazırlıklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, başlangıçta ısınma hareketleri ve dar alanda oyun çalışmaları ile başladı.

İdman Detayları

Ayrıca, anaerobik çalışmalarla devam eden antrenman, 6'ya 6 formatında gerçekleşen oyun ile sona erdi. Trendyol Süper Lig'de bir gün önce sahaya çıkan oyuncular, bu sebeple günlerini izinli olarak değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.