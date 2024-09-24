DOLAR
34,12 0,01%
EURO
38,14 -0,47%
ALTIN
2.915,27 -1,09%
BITCOIN
2.176.526,46 -0,64%

Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 29 Eylül'deki Konyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Şenol Güneş yönetiminde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:47
Trabzonspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'un Konyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 29 Eylül Pazar günü yapılacak olan mücadeleye yönelik antrenmanlarına hız verdi.

İlk Antrenman Bilgileri

Hazırlıklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, başlangıçta ısınma hareketleri ve dar alanda oyun çalışmaları ile başladı.

İdman Detayları

Ayrıca, anaerobik çalışmalarla devam eden antrenman, 6'ya 6 formatında gerçekleşen oyun ile sona erdi. Trendyol Süper Lig'de bir gün önce sahaya çıkan oyuncular, bu sebeple günlerini izinli olarak değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mislav Orsic de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi
2
Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor
3
Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı
4
Beşiktaş Milli Araya Yenilgisiz Girdi
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Yenmeyi Başardı
6
Süper Lig'de Disiplin İhlalleri: 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi
7
Galatasaray ve PAOK Hazırlıklarını Tamamladı

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı