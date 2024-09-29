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Trabzonspor, Konyaspor'u Zorlu Maçta Geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:33
Trabzonspor, Konyaspor'u Zorlu Maçta Geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un İlk Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2

mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Kritik Anlar

54. dakikada Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun harika pası ile farkı 2'ye çıkardı. Banza'nın kaleci Slowik'e rağmen kaydettiği gol, takımını 3-1 öne geçirdi.

67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında Kramer, önemli bir fırsatı değerlendiremeyerek topu değerlendiremedi.

72. dakikada Nwakaeme, rakip defansa nokta atışı yaparak kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı, ancak Slowik bu pozisyonu başarıyla önledi.

Pensaltı ve Son Dakikalar

76. dakikada konuk takım, Denswil'in Kramer'e yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Ancak Umut Nayir, 80. dakikada kullandığı penaltı atışında topu yan direğe çarptırarak dışarı yolladı.

Son dakikalarda, 89. dakikada Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, Keyta'nın önüne yerleştirdi ve farkı 1'e indirdi: 3-2.

Maçın son anlarında 90+5. dakikada Pedrinho'nun yakın mesafeden çektiği şut direğin üstünden auta gitti.

Sonuç olarak Trabzonspor, zorlu geçen bu mücadeleyi 3-2 galip tamamladı ve sezonun ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

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